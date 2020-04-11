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Москвичам понадобится отдельный пропуск для похода в магазин по дороге на дачу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для того чтобы заехать в магазин по дороге на дачу, москвичам потребуется отдельный пропуск. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

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«Если по дороге с работы или на работу гражданам необходимо зайти в магазин (не возле дома), то дополнительный пропуск не нужен. Если в магазин необходимо зайти по пути с дачи или на дачу, то пропуска для похода в магазин необходимо получать дополнительно, это возможно два раза в неделю», — сообщили агентству.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в три этапа.

Первый подразумевает введение пропусков для поездок на работу, второй — для поездок в других целях, а третий — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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