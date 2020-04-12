МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку ко Дню космонавтики на порталах парков и музеев Москвы

МИЦ «Известия» совместно c парками и музеями Москвы представил уникальную онлайн-выставку «Дверь во Вселенную открыта», посвященную Дню космонавтики. В частности, выставки были организованы на онлайн-площадках Государственного Исторического Музея, Парков «Красная Пресня» и «Северное Тушино».

В рамках выставки организаторы представили уникальные фотографии из архива газеты «Известия», изображающие великих советских и российских космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентину Терешкову, а также изображающие работу и подготовку космонавтов к полетам. Также пользователи могут ознакомиться с архивными выпусками газет от 12 апреля 1961 года и 19 марта 1965 года, посвященным великим подвигам советских космонавтов. «Дверь во Вселенную открыта» — именно этими словами открывается исторический номер газеты «Известия».

Россия – это родина космонавтики. В нашей стране зародились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства, в России родились люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире.

12 апреля в стране отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.

Материалы размещены на следующих ресурсах:

https://www.mosparks.ru/

https://p-kp.ru/

https://shm.ru/#

https://www.instagram.com/severnieparki/

https://vk.com/tushpark

https://www.facebook.com/tushinpark/

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 50 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.