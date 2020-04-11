Проекты конкурса «ЦЕХ» в Тюмени будут представлены онлайн

Прием заявок на первую волну тюменского конкурса проектов «ЦЕХ» закончился. Защита будет проходить в период с 14 по 17 апреля в онлайн-формате.

В этом году участники предлагают международные детские, хореографические и театральные фестивали. Кроме того, есть идеи для создания мобильного приложения «Тюмень театральная», а также издания первого в регионе журнала о театре и литературе «Реквизит». Какие из этих проектов будут реализованы в городе до конца года, будет решать экспертная комиссия, информирует megatyumen.ru.

На днях онлайн-проект «Поём с оркестром» стартовал в Приморье. Краевая филармония во Владивостоке предлагает желающим спеть под популярные хиты в исполнении эстрадного оркестра под управлением Дмитрия Бутенко. Для участия в онлайн-караоке достаточно записать видео одной из предложенных композиций.