Прямой эфир

Проекты конкурса «ЦЕХ» в Тюмени будут представлены онлайн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прием заявок на первую волну тюменского конкурса проектов «ЦЕХ» закончился. Защита будет проходить в период с 14 по 17 апреля в онлайн-формате.

В этом году участники предлагают международные детские, хореографические и театральные фестивали. Кроме того, есть идеи для создания мобильного приложения «Тюмень театральная», а также издания первого в регионе журнала о театре и литературе «Реквизит». Какие из этих проектов будут реализованы в городе до конца года, будет решать экспертная комиссия, информирует megatyumen.ru.

На днях онлайн-проект «Поём с оркестром» стартовал в Приморье. Краевая филармония во Владивостоке предлагает желающим спеть под популярные хиты в исполнении эстрадного оркестра под управлением Дмитрия Бутенко. Для участия в онлайн-караоке достаточно записать видео одной из предложенных композиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участниками «Студенческой весны» в Тюмени станут не только студенты
Псковская область не будет отменять Дни пушкинской поэзии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020