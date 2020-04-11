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ГАЗ возобновит производство автомобилей с 13 апреля

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Горьковский автозавод (входит в группу ГАЗ) возобновит производство автомобилей с 13 апреля. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает пресс-служба групп предприятий.

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«Горьковский автозавод подготовился к запуску основных производств, которые возобновляют работу с 13 апреля. На заводе приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить людей от инфекции», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

В целях безопасности предприятие организовало более 100 автобусов для доставки сотрудников на завод и домой. Перед тем как сесть в автобусы, люди проходят процедуру измерения температуры, получают защитные макси и пропуск для прохода на завод через специальную «зеленую зону». Проход через нее организован с соблюдением безопасной социальной дистанции. Приезжающим на личном транспорте сотрудникам также измеряют температуру.

На производстве для пресечения распространения коронавирусной инфекции установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха. Дезинфекция всех поверхностей на производствах происходит каждые два часа. В производственных помещениях также соблюдены условия социального дистанцирования. Если рабочие места сотрудников невозможно отодвинуть друг от друга на расстояние 1,5 м, то они разделяются специальной непроницаемой пленкой.

При этом одной детали, производимой на заводе, касается только один оператор. Руководство предприятия также ввело правило посещения 36 столовых на своей территории. Согласно им, в организации общепита можно направляться строго по графику и небольшими группами.

Практически весь офисный персонал предприятия переведен на удаленный режим работы.

Как отмечают в пресс-службе ГАЗ, из-за прекращения заказов со стороны малого и среднего бизнеса загрузка производства завода на апрель упала до одной трети от месячного объема.

Согласно распоряжению правительства Нижегородской области, ГАЗ входит в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение. Предприятия завода прекратили работу после того, как президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Позже он продлил эту меру до конца апреля. Однако на Горьковском автозаводе после нерабочей недели с 6 апреля начало работать заготовительное производство.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 152 случая заражения, из них 14 пациентов выздоровели, один скончался.

В России в субботу общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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