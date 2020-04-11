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Часть предпринимателей освободят от уплаты аренды госимущества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере культуры, спорта, туризма, общественного питания, а также авиа- и автоперевозок освободят от уплаты аренды федерального имущества в период с апреля по июнь включительно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 11 апреля, на сайте правительства.

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«В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей», ― отмечается в справке к распоряжению правительства.

Подчеркивается, что данная мера будет действовать в апреле, мае и июне.

Накануне стало известно, что предприниматели в Москве получат дополнительную поддержку в размере 25 млрд рублей от городской администрации на фоне экономического упадка в условиях эпидемии коронавируса.

8 апреля президент России Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам противодействия распространению коронавируса.

В частности, он предложил снизить для малого и среднего бизнеса размер социальных взносов с 30 до 15%, введена отсрочка на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС.

25 марта во время обращения к россиянам Путин озвучил целый блок предложений для поддержки граждан и предпринимателей, которые могут пострадать из-за снижения спроса на фоне эпидемии коронавируса.

В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Кроме того, правительство России приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

квПо состоянию на 11 апреля, в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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