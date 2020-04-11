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Назван самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

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Если исходить из самого оптимистичного прогноза о времени окончания эпидемии коронавируса в России, то речь идет об июне. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

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Как он отметил в беседе с «Парламентской газетой», прогноз сбудется в случае, если не случится серьезных врачебных ошибок, а люди максимально сократят контакты друг с другом и будут соблюдать режим самоизоляции.

По его словам, для России существуют потенциальные риски. Их несут страны, где зафиксировано больше всего заразившихся. В пример эксперт привел Таиланд и Испанию.

«Поэтому всех, кто прилетает, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года, направляют в зависимости от места жительства на домашний карантин или в специальный обсерватор, который создали и открыли региональные власти», — объяснил Малеев.

По его словам, пока не понятно, какую угрозу ждать от стран, где коронавирус не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало. Люди малообследованы в Африке и Индии, отметил академик.

Власти регионов продолжают принимать меры для нераспространения коронавируса. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице. Он начнет работать на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу, пишет «Газета.ру». На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

По данным на 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. Среди них в Москве — более 8,8 тыс. пациентов. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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