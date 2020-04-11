Прямой эфир
Сюжет:

Собянин поручил оцифровать все результаты тестов на коронавирус

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все результаты анализов на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 11 апреля.

«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года»
Вирусолог Павел Волчков — о том, когда началось распространение коронавируса и почему нужен короткий, но самый строгий карантин

По его словам, поручение касается всех лабораторий, в том числе частных.

«Даже если частные лаборатории делают тесты, они должны в обязательном порядке заводить данные. Если они не будут это делать, значит, они будут отключены от этой работы», — сказал мэр.

Градоначальник отметил, что в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции. В настоящий момент в городе их делают 13 федеральных, городских и частных лабораторий, в том числе лаборатории Роспотребнадзора — около 3 тыс. тестов в день и НИИ скорой помощи имени Склифосовского — 2 тыс. тестов в день.

«Но и это не предел, мы и дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной», — цитирует его «Интерфакс».

Собянин также добавил, что для «купирования» эпидемии COVID-19 важно «не создавать ложноположительные тесты», так как из-за них медики упускают из вида зараженных. Это грозит ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее в субботу о том, что тесты на наличие инфекции зачастую дают «ложноотрицательную информацию» и определить, заражен человек коронавирусом или нет, врачи могут на основании результатов КТ, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице 40 поликлиник, в которых есть компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция работает на всех въездах в Москву
Кремль спрогнозировал долгосрочный экономический кризис после COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020