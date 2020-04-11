Песков оценил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ

В течение двух недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он также напомнил, что Путин на прошлой неделе совещался с вирусологами.

«В целом никто не берется дать какую-то четкую оценку. Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся», — сказал Путин. Как добавил представитель Кремля, если бы президент не подписал указ о самоизоляции граждан, то Россия могла бы столкнуться с огромным числом инфицированных COVID-19.

По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045 пациентов.

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