В Великобритании 19 врачей скончались от COVID из-за нехватки оборудования

В Великобритании 19 сотрудников службы здравоохранения (NHS) скончались от коронавируса, которым заразились из-за нехватки средств индивидуальной защиты. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок.

Как пишет газета The Guardian, смерти произошли на фоне заявления министра, в котором он призвал медиков чрезмерно не использовать средства индивидуальной защиты. При этом Хэнкок объяснил, что не знал, что из-за нехватки этого оборудования скончались 19 врачей. Также он добавил, что их смерти будут расследованы, поскольку есть вероятность, что они заразились вне больниц.

Глава британского минздрава отметил, что «его сердце разрывается» от того факта, что многие из них — это те, кто приехал в страну, чтобы работать в NHS. При этом Хэнкок призвал отдать дань их памяти, поскольку они в буквальном смысле отдают свои жизни за NHS.

Накануне сообщалось, что в Великобритании за последние сутки в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 980 человек.

Общее число жертв заболевания в стране достигло 8958. Согласно данным издания, количество умерших от COVID-19 за последние сутки стало рекордным для Соединенного Королевства. Всего на сегодняшний день в стране инфицировано 70 783 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,71 млн случаев заболевания, умерли более 103 тыс. человек, вылечились — 382 тыс.