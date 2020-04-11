Пожар на складе в «новой Москве» потушен

Сотрудники МЧС потушили возгорание на открытой площадке в поселке завода Мосрентген в «новой Москве». Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в Twitter.

В МЧС отметили, что площадь возгорания составила 40 кв. м. По данным ведомства, загорелся мусор.

«Пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой площадке по адресу: п. завода Мосрентген, Институтский проезд, вл. 9, стр. 1. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел на открытой площадке склада, горели упаковки для зажигалок.

Ранее в этот же день стало известно о пожаре, возникшем на складе в Подмосковье в городском округе Раменское. Огонь охватил 2 тыс. кв. м.

Сообщалось, что к ликвидации возгорания были привлечены 52 человека и 14 единиц техники.