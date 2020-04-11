В Москве 40 поликлиник превратят в центры выявления COVID-19

40 столичных поликлиник перепрофилируют в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чиновница отметила, что зачастую тесты на выявление заболевания дают «ложноотрицательные результаты», поэтому определять наличие у пациента COVID-19 необходимо не только с помощью лабораторных исследований, но и на основании результатов компьютерной томографии.

«<…> мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. 40 зданий городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, будут перепрофилированы в амбулаторные центры. Эти центры в обязательном порядке должны иметь возможность КТ-исследования», — сказала Ракова.

В столице, по ее данным, в настоящий момент у 4 тыс. пациентов с пневмонией клиническая картина состояния указывает на наличие коронавирусной инфекции. Такие выводы сделаны, как отметила Ракова, на основании данных компьютерной томографии.

Ранее в субботу Ракова сообщила, что в ближайшие две недели Москва для размещения зараженных новой коронавирусной инфекцией дополнительно развернет до 10 тыс. коек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве начиная с 13 апреля.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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