За сутки в России выявлено 1667 новых заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 1667 человек, сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания утром в субботу, 11 апреля.

Эти данные по сравнению с днем ранее ниже на 119 случаев. Общее число больных COVID-19 в России составило в настоящий момент 13 тысяч 584 человека.

Новые случаи отмечены в 49 российских регионах, больше всего их в Москве — 1030. Еще В Подмосковье заболели 152 человека.

Умерли за сутки 12 инфицированных коронавирусом, а в целом число скончавшихся достигло 106. Число выздоровевших составило 1045 человек.

В государственном научном центре «Вектор» в этот же день сообщили, что первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах. Тест-система на определение антител к новому коронавирусу была зарегистрирована накануне.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в столице, начиная с 13 апреля. Он будет введен постепенно, в три этапа: сначала для поездок на работу, затем для других целей и, если потребуется, для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер. Власти Москвы оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

В тот же день о введении пропускного режима заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Позже, 2 апреля, российский лидер продлил этот период до конца месяца. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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