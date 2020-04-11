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Мурашко заявил об отсутствии осознания в РФ риска заражения COVID-19

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Россияне не осознали до конца все риски заражения коронавирусом и не почувствовали необходимость соблюдать режим самоизоляции. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

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«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», ― рассказал он агентству.

Однако министр здравоохранения подчеркнул, что старшее поколение уже осознало все существующие риски, связанные с распространением коронавируса и возможностью заразиться этой инфекцией.

Накануне Мурашко рассказал о мобилизации в России системы здравоохранения в связи с распространением коронавируса и выделении 94 тыс. коек для больных COVID-19

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

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