В Москве от коронавируса за сутки вылечились 149 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 149 пациентов. Об этом в субботу, 11 апреля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», ― рассказала она.

Ракова отметила, что всего в Москве насчитывается 499 вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

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