Пожар в колонии в Ангарске потушен

Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.

«Да, пожар потушен, меня проинформировали. Сейчас проливают», — сказал мэр Ангарска Сергей Петров. Он добавил, что работы планируется полностью завершить к 18:00 (13:00 мск).

В пятницу после отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, напали на сотрудника учреждения.

После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

Позже, 10 апреля, ФСИН сообщила, что ситуация в колонии, где произошел бунт, находится под контролем.

11 апреля стало известно, что прокуратура Иркутской области проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением СК РФ по региону по факту беспорядков в исправительной колонии № 15 в Ангарске.