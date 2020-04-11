В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. метров

Пожар возник на складе в Подмосковье в городском округе Раменское. Огонь охватил 2 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, склад находится в деревне Верхнее Мячково, отмечает в субботу, 11 апреля, «РИА Новости». К настоящему времени информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации возгорания привлечены 52 человека и 14 единиц техники. Как передает телеканал РЕН ТВ, тушение пожара продолжается.

21 марта пожар возник в здании алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Московской области. Его площадь составила 32 тыс. кв. м. Среди возможных версий пожара рассматривался поджог. К тушению подключали пожарный поезд и вертолеты, пишет «Газета.ру».