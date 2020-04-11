Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение. Три страны — Иран, Ливия и Венесуэла — освобождены от сокращения добычи в связи с политическими проблемами.

Отмечается, что новая сделка будет действовать на протяжении двух лет — до 1 мая 2022 года. В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.

Также Новак отметил, что ОПЕК+ будет следить за рынком нефти и при необходимости принимать дополнительные меры, чтобы не допускать переизбытка нефти на рынке или ее недостачи. В дальнейшем срок действия договора можно продлить, при этом завершить досрочно действия соглашения также возможно, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что окончательному заключению сделки едва не помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. баррелей в сутки, а согласилась только на 100 тыс. баррелей.

Затем, по словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. баррелей в сутки, еще 250 тыс. баррелей за Мексику сократят США.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.