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Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

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С понедельника, 13 апреля, в Москве начнется поэтапное введение пропускного режима. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 10 апреля.

По его словам, в первую очередь пропуска будут вводиться для поездок на работу, затем начнут выдавать пропуска на поездки в других целях. Третий этап предполагает регулировать передвижения граждан внутри района, но его намерены ввести только в случае крайней необходимости.

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Мэр Москвы отметил, что система будет носить заявительный характер. При этом городские власти могут проверить данные, предоставляемые гражданами, на достоверность. Собянин подчеркнул, что такой режим несет в себе неудобства для жителей города, но на данный момент он необходим.

Также градоначальник рассказал, что большинство предприятий столицы временно приостановили работу. В условиях новых ограничений будут работать медицинские учреждения, органы власти и правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ.

Мэр города уточнил, что с понедельника, 6 апреля, эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260 человек, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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