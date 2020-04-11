США могут ввести санкции против отказывающихся вывести граждан стран

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, которые предписывает введение визовых санкции в отношении стран, отказывающихся возвращать своих граждан из США или затягивающих этот процесс в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, страны, которые отказываются вывести своих граждан, подданных или резидентов, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для жителей США.

Отмечается, что список таких стран министру внутренней безопасности США должен предоставить госсекретарь, после чего тот начнет исполнение плана по введению визовых санкций, пишет ТАСС.

Отмена санкций также предусмотрена. Для этом министр внутренней безопасности должен уведомить госсекретаря о том, что иностранное государство возобновило прием своих граждан без задержек. Пока меморандум действует до 31 декабря 2020 года, если не будет продлен, говорится в документе.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 499,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 18 637 человека скончались, а более 26 тыс. выздоровели.

Ранее 10 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что по прогнозам в стране от коронавируса умрут менее 100 тыс. человек, хотя раньше говорилось, что их число может достичь 225 тыс. В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 10 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,68 млн случаев заболевания, умерли более 101 тыс. человек, вылечились 373 тыс.