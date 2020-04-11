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Уголовное дело возбудили после бунта в одной из иркутских колоний

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Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело после бунта в колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбуждено по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения». На месте происшествия работают следователи, ведутся допросы осужденных, а также руководства колонии.

Бунт в ИК №15 произошел 9 апреля. По данным следствия, один из осужденных отказался подчиняться требованиям сотрудников исправительного учреждения, а также начал нецензурно выражаться в их адрес. Еще несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения, а также избили надзирателя.

В результате беспорядков произошел пожар в цеху деревообработки. РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.

Отмечается, что сгорели три производственных цеха, площадь возгорания достигала 30 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили третий номер сложности.

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