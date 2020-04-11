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Собянин повысил пособия на детей от трех лет до семи лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин повысил размер пособия семьям с детьми в возраст от трех до семи лет — ежемесячно они будут получать 7613 рублей. Об этом глава столицы сообщил в своем блоге.

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По его словам, выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года. Также Собянин добавил, что это не временная мера, повышенный размер выплат сохранится и после окончания пандемии коронавируса.

Ранее, 9 апреля, Пенсионный фонд России запустил сервис по предоставлению выплат на детей в размере 5 тыс. рублей на время распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Налоги с этих выплат взиматься не будут, поскольку они не будут учитываться как доход семьи.

Накануне министр труда с социальной защиты Антон Котяков заявил, что граждане России, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей.

Президент России Владимир Путин с 1 апреля поручил правительству внести в законы изменения, позволяющие начать выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на маткапитал. Соответствующий указ глава государства подписал 7 апреля.

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