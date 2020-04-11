Собянин сообщил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

В столице временно приостанавливают работу большинство предприятий в период с 13 по 19 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новые ограничительные меры не коснутся органов власти, больниц, производителей продуктов питания и медицинских товаров, предприятий оборонного комплекса, космоса, а также аптек и продуктовых магазинов.

В условиях новых ограничений не прекратят трудиться и финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ. По словам мэра, всех сотрудников данных предприятий руководство должно максимально перевести на дистанционный режим.

Также будут приостановлены все ремонтные и строительные работы. Здесь исключения составят медицинские учреждения, метро, наземный транспорт и аэропорты. Кроме того вводится временный режим исполнения городского бюджета, который исключает любые закупки, кроме неотложных, пишет «Газета.ру».

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускного режима в столице на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

Мэр города уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

По сведениям международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса в мире достигло 1 647 635. При этом умерли 100 260 человек, из больниц выписаны 369 116 пациентов.

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