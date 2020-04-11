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SANA сообщила об обстреле турецкими войсками города Телль-Рифаат

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Фото: TASS/Zuma
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Турецкие войска открыли огонь по городу Телль-Рифаат к северу от Алеппо, который находится под контролем сирийской армии. В результате обстрела были повреждены несколько домов, о пострадавших сведений не поступало, сообщает государственное агентство SANA.

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По сведением агентства, огонь велся из пограничных районов Аазаз и Африн, которые входят в созданную Турцией на севере Сирии зону безопасности.

Также в пятницу под обстрел попали населенные пункты Зияра и Шаварга в окрестностях Телль-Рифаата. Это территория находится под контролем курдских соединений «Сил народной самообороны» (СНС). Курды совершают боевые вылазки против турецких военных и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, сообщает ТАСС, со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

В северных районах Сирии с 2017 года Турция провела три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн и взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта. В результате переговоров стало проводится совместное патрулирование.

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

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