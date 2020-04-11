На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Запуск состоялся на полигоне Алибей в Одесской области.

Ракета запускалась из наземной установки, цель находилась в море на расстоянии 75 км. Украинские разработчики рассказали, что максимальная дальность «Нептуна» — 280 км, ракета несет боеголовку весом 150 кг, пишет НСН.

Позднее на YouTube-канале Defense Express Channel появилось видео испытаний. Полет ракеты снимался из кабины истребителя Су-27.

«Нептун» разработан на базе старой советской ракеты Х-35. Летом прошлого года Александр Турчинов, возглавлявший совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил, что эти ракеты за несколько минут могут уничтожить Крымский мост.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил 10 апреля, что Крымский мост еще во время его строительства был надежно защищен Министерством обороны России с земли, с воды и с воздуха.

5 апреля в Минобороны сообщили, что в ходе учений российские ПВО впервые отражали удар гиперзвуковых ракет. Маневры проходили с 30 марта по 2 апреля на юге России. Авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности. Военные также смогли атаковать и носители ракет.