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США заплатят $10 млн за информацию о лидере «Хезболла» в Ираке

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Фото: REUTERS/Wana News Agency
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Соединенные Штаты объявили награду в размере $10 млн за информацию о лидере ливанского движения «Хезболла» в Ираке Мухаммаде Кавтарани. Об этом сообщил госдепартамент США 10 апреля.

США считают «Хезболла» террористической организацией. Согласно заявлению, награда предлагается за информацию о деятельности, связях и знакомых Кавтарани, а сам он назван «высокопоставленным военным командиром» движения в Ираке.

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По информации госдепа, Кавтарани взял на себя часть политической координации связанных с Ираном военизированных группировок, которые ранее организовывал Касем Сулеймани, пишет «РИА Новости».

Группировки обвиняются в подавлении протестов, нападении на американские диппредставительства и организованной преступности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря, после того как военные США нанесли удар по объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Сторонники движения в ответ атаковали американское посольство в Багдаде.

3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту иракской столицы, в ходе которого был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани. Эти действия вызвали широкий резонанс как в мире, так и в США. Демократы осудили решение убить генерала, отметив, что это приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Трамп в ответ заверил, что Сулеймани якобы планировал атаки на американцев и причастен к нападению на посольство.

8 января Тегеран в качестве ответной меры нанес ракетный удар по двум военным базам американцев в Ираке.

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