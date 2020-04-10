Центр развития кинопроизводства решили создать в Мурманской области

В Мурманской области появится Центр развития кинопроизводства. Согласно постановлению главы региона Андрея Чибиса, новая структура будет консультировать и координировать кинокомпании, оказывать им помощь в создании базы актеров и локаций, а также информировать об услугах для обеспечения съемок.

Специальная кинокомиссия будет выбирать направления поддержки и развития, руководить взаимодействием заинтересованных сторон, пишет ИА «Би-порт». Из бюджета выделят субсидии компаниям, которые будут снимать на территории Мурманской области. Рибейты могут компенсировать до 30% затрат.

Министра культуры региона Евгений Гоман считает, что такие меры позволят приходу инвестиций и реализации ярких проектов, а также будут способствовать появлению вакансий и привлекательных для туристов мест.