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Центр развития кинопроизводства решили создать в Мурманской области

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В Мурманской области появится Центр развития кинопроизводства. Согласно постановлению главы региона Андрея Чибиса, новая структура будет консультировать и координировать кинокомпании, оказывать им помощь в создании базы актеров и локаций, а также информировать об услугах для обеспечения съемок.

Специальная кинокомиссия будет выбирать направления поддержки и развития, руководить взаимодействием заинтересованных сторон, пишет ИА «Би-порт». Из бюджета выделят субсидии компаниям, которые будут снимать на территории Мурманской области. Рибейты могут компенсировать до 30% затрат.

Министра культуры региона Евгений Гоман считает, что такие меры позволят приходу инвестиций и реализации ярких проектов, а также будут способствовать появлению вакансий и привлекательных для туристов мест.

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