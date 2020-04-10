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Объем добычи рыбы в Севастополе вырос на треть

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Рыбаки Севастополя с начала года выловили более 13 тыс. т рыбы. Это на 38,71% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Добыча ведется в Азово-Черноморском бассейне, сообщает пресс-служба правительства города. Половину улова составляет хамса.

Всего в отрасли заняты 45 организаций, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь». Рыбодобыча является важной составляющей экономики Севастополя, а местные рыбаки занимают лидирующие позиции по количеству выловленной рыбы.

Напомним, с 1 апреля до 31 мая в Ростовской области проводится антибраконьерская операция «Путина-2020». Сотрудники МВД, межрайонной природоохранной прокуратуры, минсельхозпрода, минприроды, Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству будут обеспечивать проход рыбы из Азовского моря и Цимлянского водохранилища к местам нереста.

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