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Посещение кладбищ ограничено в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о том, что с 10 апреля и на период действия режима самоизоляции запрещено посещение кладбищ. В этом году автобусные маршруты организованы до кладбищ не будут, в том числе во время православных праздников.

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Власти рассчитывают, что это позволит защитить от заражения пожилых людей, передает «МедиаКорСеть».

«Открывать их (кладбища) будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — отметил представитель администрации главы Башкирии.

Ранее в республике ограничили время, в течение которого на улицу могут выходить пожилые люди и дети. Штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. «Комендантский час» для лиц старше 65 лет действует с 18.00 до 10.00, для несовершеннолетних — с 18:00 до 13:00.

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