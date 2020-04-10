В Екатеринбурге продолжат готовить проект по строительству второй ветки метро

Мэрия Екатеринбурга, несмотря на экономические проблемы, продолжит подготовку проекта по строительству второй ветки метрополитена. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время осмотра коммунальной техники.

«Часть проектных работ мы сделали еще в прошлом году, [поэтому] задел у нас есть. Работу по метрополитену останавливать в любом случае нельзя. Как бы то ни было, еще надо продолжать [работу] и продолжать ее мы будем», — цитирует Высокинского ИА «Ура.ру».

По данным агентства, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что проектная документация по второй ветке метро будет стоить 1 млрд рублей. В 2020 году на эти цели заложено 250 млн рублей.

В октябре стало известно, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируют завершить к 2035 году. Согласно проекту генплана, к 2025 году новую ветку построят от станции «Янтарная» до станции «Каменные Палатки». Еще через 10 лет к ним присоединятся станции «Металлургическая», «Уральских коммунаров», «Театральная» и «Студенческая».