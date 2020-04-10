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Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина в регоине

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу, 10 апреля, продлил режим карантина в регионе до 18 апреля на фоне распространения коронавируса в стране.

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«По настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлен до 00:00 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет. Но с 00:00 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции. Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания», ― цитирует его ТАСС.

При этом Кондратьев подчеркнул, что запрет на передвижение между муниципальными образованиями будет сохранен.

Карантин в крае был введен 31 марта. Ранее 28 марта в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами региона, рейсы внутри муниципалитетов были сокращены. Также отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, власти рассматривают вопрос приостановки курсирования электричек. Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

коронавирус

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