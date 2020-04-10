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Харзу впервые за много лет заметили в Хинганском заповеднике

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В Хинганском заповеднике на территории Амурской области впервые за много лет заметили харзу, характерную для Юго-Восточной Азии и Гималаев. Несколькими днями ранее ее видели в окрестностях Хабаровска.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» замдиректора Хинганского заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин, в Амурской области харза в последний раз попадалась в середине 1980-х годов.

Однако появление нового вида еще не означает, что он закрепился. Сейчас необходимо понять, один зверек здесь появился иди целое семейство.

Харза держится небольшими семьями. Потомство может находиться с родителями несколько лет. Это хищное животное с телом длиной до 80 см и хвостом до 40 см. Относится к семейству куньих. Встреча с харзой в этом районе уникальна.

15 марта в объектив фотоловушек в национальном парке «Земля леопарда» попали две харзы, играющие в снегу.

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