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В Центробанке отметили стабилизацию цен на нефть из-за переговоров ОПЕК+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цены на нефть стабилизировались на фоне переговоров стран-участниц ОПЕК+. Однако стоимость сырья все равно остается на низком уровне. С таким заявление выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 10 апреля.

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По ее словам, для устойчивого восстановления нефтяных цен понадобится время. Этот фактор, а также консервативный прогноз роста стоимости нефти, будут учтены при формировании российской денежно-кредитной политики, пояснила глава регулятора.

Также Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в стране на 6 апреля составила 2,8 — 2,9%.

Накануне страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не исключил, что продолжит контакты со своим американским коллегой Дональдом Трампом в том числе и по вопросам, связанным с нефтяным рынком.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%.

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