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Дело в отношении пьяного водителя возбудили в Волжском районе

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В Волжском районе Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его для проверки документов и обнаружили, что он пьян.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, на месте было вынесено постановление о медосвидетельствовании, которое подтвердило опьянение водителя. Полицейские составили прокол об административном правонарушении, пишет НИА «Самара».

Было установлено, что в прошлом году мужчину лишили водительских прав на полтора года. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Водителю может грозить до двух лет лишения свободы.

В конце марта в Волгоградской области прошли массовые проверки водителей. По итогам 19 марта инспекторы выявили свыше 800 различных нарушений и задержали 20 пьяных автомобилистов. Из них двое повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

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