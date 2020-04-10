В Кремле прокомментировали согласие Мексики на сокращение добычи нефти

Присоединение Мексики к соглашению по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ доказало, что эти процессы неизбежны для всех стран на фоне падения спроса на нефть. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае вы знаете, что существуют законодательные ограничения для США в участии в подобных форматах взаимодействия, имеется в виду антикартельное законодательство. Но общее сокращение добычи является неизбежным для всех стран на фоне падения спроса», ― рассказал он журналистам.

Также Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин позитивно оценил соглашение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ особенно после присоединения Мексики. Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время можно говорить о компромиссе всех стран-участниц соглашения.

Ранее в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Также он добавил, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом. США в свою очередь обязались сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в день.

Накануне в рамках новой сделки ОПЕК+ Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяц, отказавшись при этом сокращать добычу на 400 тыс. б/с от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые начались в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн б/с, но только при условии участии Мексики, которая в итоге покинула заседание.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн б/с и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.