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Движение по трем мостам ограничили из-за паводка на Урале

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В Свердловской области ввели ограничение движения по трем мостам. Ситуация связана с весенним паводком.

Ограничительные меры приняты на трех мостах через реку Тура. Они связывают населенные пункты Городище и Галактионовка, Кумарьинское и Жуковское, Чернышово и Липовское. Уровень воды поднялся, в связи с чем введен запрет на проезд для безопасности автомобилистов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Для жителей населенных пунктов, которые оказались отрезанными из-за закрытия мостов, организовано движение катеров.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста. Конструкция не выдержала, когда по ней проехал грузовик массой не менее 70 т.

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