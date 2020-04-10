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Любую охоту запретили в Приморье до конца апреля

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В Приморье до конца апреля временно запрещено охотиться. Мера связана с необходимостью противодействовать распространению коронавирусной инфекции.

Постановление о запрете промысла в охотничьих угодьях подписал глава региона Олег Кожемяко накануне 9 апреля. До мая предварительно нельзя стрелять ни в каких зверей и птиц независимо от того, есть у них краснокнижный статус или нет.

Vostokmedia уточняет, что в Приморском крае введен запрет на посещение лесов в связи с наступлением пожароопасного периода. Он был объявлен в середине марта. Особый противопожарный режим действует в 24 муниципалитетах.

Также до 24 апреля приморцам запретили посещать крупные кладбища — Лесное и Морское. В этих районах в лесах будут проводить акарицидную обработку.

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