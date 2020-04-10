Частные компании привлекут к откачке талой воды с улиц Якутска

В Якутске на откачку талой воды с городских улиц привлекут дополнительно 15 единиц техники. Коммунальные службы заключат договоры со сторонними организациями и частными предпринимателями.

На утро 10 апреля пропаркой водоотводных труб, переходов занимаются 28 дорожных рабочих, 14 поливомоечных машин «КО 806», четыре установки ППУ, пишет ИА SakhaNews.

7 апреля сообщалось, что в Якутию отправлена техника для космического мониторинга. С ее помощью с орбиты будут следить за паводками и пожарами. Приемно-передающий комплекс разместится в Якутске.