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Более 200 млн рублей вложат в развитие амурского центра офтальмологии

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В центр офтальмологии на базе Амурской областной больницы вложат более 200 млн рублей. Микрохирургию сделают бесплатной для жителей региона в рамках обязательного медицинского образования. Лечение заболевания глаз будут проводить с применением современного высококачественного оборудования.

На эти деньги компания «Медицинская линия МИЦАР» реконструирует два этажа и подвальное помещение одного из корпусов больницы, который не используется. Губернатор Приамурья Василий Орлов, слова которого приводит Амурская служба новостей, отметил, что сейчас в регионе нет специализированного учреждения по оказанию высококачественной помощи при лечении заболеваний глаз. Многие пациенты вынуждены обращаться в другие регионы.

Инвесторы хотят организовать на базе центра глаукомный кабинет и кабинет сосудистой патологии глаза. Также для всех желающих будут проводиться онлайн-консультации и отложенные консультации специалистов, организовываться консилиумы, видеофиксация проведенных консультаций и хранение их результатов.

Центр офтальмологии будет работать в Амурской области на условиях концессии в течение 30 лет. Он должен открыться для всех желающих до конца 2020 года. К тому времени инвестор вложит в проект более 40 млн рублей. Деньги пойдут на монтажно-строительные работы. Еще 30 млн рублей он потратит на покупку оборудования.

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