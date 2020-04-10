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В Тюмени начали дезинфицировать подъезды домов

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В Тюмени начали проводить дезинфекцию подъездов домов. Специальный раствор распыляют на стены, пол, лифты, двери и домофоны, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 апреля обработка будет происходить в местах общего пользования в многоквартирных домах. Работы проводят специальные организации. Управляющие компании должны продолжать уборку помещений в обычном режиме, пишет портал «Наш город».

В качестве дезинфицирующих средств специалисты используют рекомендованные Роспотребнадзором хлорсодержащие вещества. Они безопасны для здоровья людей и животных.

В пресс-службе отмечают, что во время обработки и в течение двух часов после нее жителям не рекомендуется выходить из своих квартир в подъезд. Обработка направлена на нераспространение коронавирусной инфекции.

Ранее 10 апреля сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор продлил запрет на работу торгово-развлекательных центров и предприятий общественного питания до 30 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 10 апреля в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 человек выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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