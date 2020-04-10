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В канцелярии правительства Великобритании рассказали о состоянии Джонсона

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Фото: Global Look Press/Tim Ireland/Xinhu
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему находится в больнице на этапе выздоровления, сообщил представитель канцелярии правительства. Об этом в пятницу, 10 апреля, передает Wales Online.

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По словам представителя Джонсона, глава британского правительства «в хорошем настроении», но к работе пока не вернулся.

9 апреля сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, политик идет на поправку. Ранее в тот же день его официальный представитель сообщил, что состояние премьера улучшается.

27 марта 55-летний Борис Джонсон заявил, что у него диагностировали коронавирус. Политик рассказал, что заболевание протекает с легкими симптомами, и продолжил работу в самоизоляции. 6 апреля его поместили в отделение интенсивной терапии, так как симптомы коронавируса не прошли на 10-й день после выявления.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 10 апреля, в Великобритании зарегистрировано 65 077 заболевших коронавирусом, умерли 7978 человек, выздоровели 135.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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