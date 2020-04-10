Приехавшая из ОАЭ медсестра заразила 34 человека COVID-19 в Ульяновской области

В Ульяновской области 34 вновь выявленных пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» контактировали с медсестрой Карсунской районной больницы, которая вернулась из отпуска в ОАЭ и, не сообщив об этом руководству, вышла на работу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Минздрава России в пятницу, 10 апреля

Медработник вернулась из-за границы 10 марта без признаков ОРВИ, а 13 марта приступила к работе.

Медсестру пролечили и выписали 9 апреля. Состояние других пациентов с коронавирусом оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на 10 апреля всего в регионе подтверждено 40 случаев заражения этой инфекцией, два пациента уже выздоровели.

Ульяновский регион находится на пятом месте в России по приросту пациентов с выявленным коронавирусом. По данным оперштаба за последние сутки в Москве подтвердили 1124 новых случая, в Московской области — 182, в Республике Коми — 58, в Санкт-Петербурге — 35. Число зараженных во всей стране достигло 11,9 тыс.

Ранее, 1 апреля, более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара заразились коронавирусом. По данным «Газеты.ру», пациентов мог заразить врач, дети которого недавно вернулись из Европы. Через несколько дней в Республике Коми зафиксировали нарушения противоэпидемических мероприятий.

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