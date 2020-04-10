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Карантин для завезенных животных будут назначать в Нижегородской области

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Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл будет оформлять двухнедельный карантин для животных-компаньонов, которые прибыли вместе с владельцами из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Данные о таких питомцах будут передавать в органы управления ветеринарией. Если хозяева находятся на карантине, гулять со своим животным запрещено, передает ИА «НьюсНН».

«По согласованию указанный режим может быть изменен. Животное может быть направлено в иное место для изолированного содержания», — уточнили в управлении Россельхознадзора. При этом в стране упрощается сама процедура ввоза питомцев.

Ранее врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнее животное коронавирусом и что делать, если у него возникнут симптомы заболевания. По его словам, в мире уже были два документально подтвержденных случая заражения коронавирусом кошки на Тайване и тигрицы в США.

Пестерев считает, что при подтвержденном диагнозе у человека ему не следует контактировать с животным, а при возникновении симптомов у животного его лучше изолировать. COVID-19 у кошек проявляется сухим кашлем, который предположительно может стать источником заражения.

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