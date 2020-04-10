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Ученый из США напомнил о невозможности заразиться коронавирусом через еду

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Фото: Global Look Press/ Lance Cpl. Andrew Cortez
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Американский ученый из Университета штата Огайо Санджа Илич напомнил, что коронавирусом нельзя заразиться через еду. Его мнение опубликовал журнал MedicalXpress.

По словам специалиста, инфекция не является желудочно-кишечным заболеванием и не способна размножаться в продуктах, а любой вирус нуждается в живом носителе, сообщает телеканал «360».

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Вместе с тем он отметил, что заразиться коронавирусом в супермаркете действительно возможно. Чтобы обезопасить себя, ученый посоветовал соблюдать социальную дистанцию в два метра, а также назвал нелишней периодическую обработку рук антисептиком. Купленные в магазине овощи и фрукты следует тщательно вымыть, а пищу разогревать до температуры не ниже 75 градусов, пишет сайт kp.ru.

Илич призвал не бояться заказывать еду из магазинов. Информации о том, что коронавирус передался кому-либо через службы доставки супермаркетов или ресторанов, не поступало, сообщает «Федеральное агентство новостей».

9 марта сообщалось, что в Европейском агентстве по безопасности продуктов питания (EFSA) заявили, что в настоящий момент нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция передается через пищу. В то же время в Европейском центре по профилактике и борьбе с болезнями (ECDC) заявили, что, хотя животные в Китае и стали вероятным источником первоначальной инфекции, вирус распространяется от человека к человеку через респираторные капли, когда люди чихают, кашляют или выдыхают.

Новый тип коронавируса начала распространяться в конце декабря в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже больше 1,6 млн случаев заражения, более 95,5 тыс. человек скончались.

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