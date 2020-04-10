Ученый из США напомнил о невозможности заразиться коронавирусом через еду
Американский ученый из Университета штата Огайо Санджа Илич напомнил, что коронавирусом нельзя заразиться через еду. Его мнение опубликовал журнал MedicalXpress.
По словам специалиста, инфекция не является желудочно-кишечным заболеванием и не способна размножаться в продуктах, а любой вирус нуждается в живом носителе, сообщает телеканал «360».
Вместе с тем он отметил, что заразиться коронавирусом в супермаркете действительно возможно. Чтобы обезопасить себя, ученый посоветовал соблюдать социальную дистанцию в два метра, а также назвал нелишней периодическую обработку рук антисептиком. Купленные в магазине овощи и фрукты следует тщательно вымыть, а пищу разогревать до температуры не ниже 75 градусов, пишет сайт kp.ru.
Илич призвал не бояться заказывать еду из магазинов. Информации о том, что коронавирус передался кому-либо через службы доставки супермаркетов или ресторанов, не поступало, сообщает «Федеральное агентство новостей».
9 марта сообщалось, что в Европейском агентстве по безопасности продуктов питания (EFSA) заявили, что в настоящий момент нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция передается через пищу. В то же время в Европейском центре по профилактике и борьбе с болезнями (ECDC) заявили, что, хотя животные в Китае и стали вероятным источником первоначальной инфекции, вирус распространяется от человека к человеку через респираторные капли, когда люди чихают, кашляют или выдыхают.
Новый тип коронавируса начала распространяться в конце декабря в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже больше 1,6 млн случаев заражения, более 95,5 тыс. человек скончались.