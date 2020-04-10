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ВЦИОМ подсчитал переставших выходить на улицу россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выходить на улицу и гулять перестали порядка 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 2 апреля, их публикует РБК в пятницу, 10 апреля.

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Жать руки и обниматься при встрече перестали 69% россиян, столько же перестали встречаться с пожилыми родственниками либо стали делать это реже.

Среди москвичей жать руки и обниматься при встрече перестали 77% респондентов. 90% прекратили или сократили личные встречи с друзьями. 88% опрошенных жителей столицы не выходят на улицу, 82% перестали совсем или стали реже выходить из дома в магазин или аптеку.

Аналогичный опрос был проведен 26 марта. Число россиян, которые ответили, что перестали выходить на улицу или стали делать это реже, на тот момент составляло 40%. Таких, кто перестал жать руки и обниматься при встрече, тогда было 45%, а ответ о том, что перестали или стали реже встречаться с пожилыми родственниками, дали 41% опрошенных.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для жителей вне зависимости от возраста из-за распространения коронавирусной инфекции. Жителям нужно оставаться дома, а выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае, если человек не был переведен на удаленный режим.

По последним данным оперативного штаба, в России общее число заболевших составляет более 10 тыс. человек. Скончались 76 пациентов.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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