Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по противодействию COVID-19 в пятницу, 10 апреля.

Общее число заболевших в регионе на данный момент составляет 21. Все новые пациенты — женщины. Отмечается, что одна из них вернулась из Таиланда, вторая недавно была в Москве, третья никуда не выезжала и не контактировала с ранее выявленными пациентами.

Круг контактов всех троих инфицированных уже установлен. Также сообщается, что за минувшие сутки восемь пациентов были выписаны из больниц.

Всего в России по данным на 10 апреля зафиксирован 10 131 случай заболевания, 698 человек выздоровели, 76 скончались.

Ранее 10 апреля сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине».

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