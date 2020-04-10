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В Подольске задержали подозреваемого в ограблении сотрудницы кредитной фирмы

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В Московской области полицейские задержали подозреваемого в похищении денежных средству сотрудницы кредитной организации. Об этом 10 апреля сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в Подольске на Вокзальной улице. 27-летний подозреваемый зашел в помещение кредитной организации и с применением физической силы похитил у сотрудницы фирмы денежные средства. После этого нападавший скрылся.

После изучения камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого в одном из ближайших кафе, где злоумышленник тратил похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», мужчину заключили под стражу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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