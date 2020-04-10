Прямой эфир
Сюжет:

Число заболевших коронавирусом в Хакасии возросло до девяти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число заболевших коронавирусом в Хакасии возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу, 10 апреля.

Согласно сообщению, еще у троих жителей Абакана анализы показали положительный результат. Пациенты находятся в республиканской клинической инфекционной больнице.

«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года»
Вирусолог Павел Волчков — о том, когда началось распространение коронавируса и почему нужен короткий, но самый строгий карантин

Двое из заболевших являются членами семьи ранее выявленного инфицированного. Третий пациент — женщина, которая 30 марта прилетела в абаканский аэропорт из Москвы.

Власти сообщили, что контакты всех троих зараженных отработаны, сейчас под подозрением находятся еще пять человек, анализы которых направлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

Всего в России, по данным на 10 апреля, зафиксирован 10 131 случай заболевания, 698 человек выздоровели, 76 скончались.

Ранее 10 апреля сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начали лечить COVID-19 переливанием крови переболевших
В США за сутки жертвами коронавируса стали 1904 человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020