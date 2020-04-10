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СМИ назвали возможный срок возвращения Бориса Джонсона к работе

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Фото: REUTERS
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Британский премьер-министр Борис Джонсон, ранее заболевший коронавирусом, может вернуться к исполнению своих обязанностей только через месяц. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет газета The Times.

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Ряд источников на Даунинг-стрит полагает, что полное выздоровление премьера займет не менее 30 дней. Причем даже после этого срока его возвращение к работе будет носить постепенный характер.

9 апреля сообщалось, что Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, политик идет на поправку. Ранее в тот же день его официальный представитель сообщил, что состояние премьера улучшается.

27 марта 55-летний Борис Джонсон заявил, что у него диагностировали коронавирус. Политик рассказал, что заболевание протекает с легкими симптомами, и продолжил работу в самоизоляции. 6 апреля его поместили в отделение интенсивной терапии, так как симптомы коронавируса не прошли на 10-й день после выявления.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 9 апреля, в Великобритании зарегистрировано 65 077 заболевших коронавирусом, умерли 7978 человек, выздоровели 135.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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