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Ученые назвали музыку для успешной сдачи экзаменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Положительному влиянию классической музыки на организм человека и животных посвящены множества исследований, на этот раз американские ученые из Национального научного фонда США и университета Бейлора выяснили, что прослушивание классики положительно сказывается на сдаче экзаменов. Об этом сообщает Technology Networks.

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Специалисты провели эксперимент среди 50 студентов в возрасте от 18 до 33 лет.

Во время онлайн-лекции учащиеся фоном прослушивали отрывки из первой части «Лунной сонаты» Бетховена, Ноктюрн ми-бемоль мажор Шопена и «Весну» из цикла концертов «Времена года» Вивальди.

Потом ночью в лаборатории сна Бейлорского университета исследователи с помощью компьютера и электродов контролировали режимы сна участников наблюдения.

50% из них во время фазы глубокого сна на 15 минут включали классическую музыку, а остальным — белый шум.

Были исключены джаз, за неравномерность звучания и возможность разбудить студентов, поп-музыка со словами, так как она может помешать изучению информации и звуки природы — их очень легко игнорировать, объяснил доктор философии и директор лаборатории сна в Университете Бейлора Майкл К. Скаллин.

В результате те, кто слушал вальсы и сонаты, на следующий день на 18% сдали экзамен лучше.

Употребление табака в детском возрасте снижает шансы на то, что человек откажется от курения во взрослом возрасте. К такому выводу пришли американские ученые, выводы которых опубликованы в журнале JAHA в среду, 8 апреля.

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