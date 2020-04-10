Спортклубам в Псковской области разрешили работать на открытом воздухе

Спортивные и фитнес-клубы в Псковской области смогут восстановить работу с 10 апреля, если будут проводить тренировки на открытом воздухе. Об этом 9 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на постановление администрации региона.

Таким образом, временно закрытые в целях сдерживания распространения коронавируса спортивные заведения смогут продолжить деятельность 10 апреля, однако разрешены только индивидуальные, а не групповые занятия.

Кроме этого, согласно постановлениям региональных властей, работу смогут продолжить организации, которые выполняют инженерные и архитектурные работы, а также осуществляют кадастровую деятельность. Работу смогут продолжить и компании, оказывающие банковские услуги юридические лица.

По данным НСН, в Псковской области подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, пять пациентов выздоровели. Всего в России по данным на 10 апреля зафиксировано 10 131 случай заболевания, 698 человек выздоровели, 76 скончалось.

Ранее 10 апреля сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По словам мэра столицы Сергея Собянина, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.

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